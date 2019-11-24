Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Ağı kuruldu

Patronların Ensesindeyiz çağrısı ile bir araya gelen yazılım emekçileri Yazılım Emekçileri Ağı’nı kurdu. Toplantıda yazılımcıların sürekli olarak fazla mesaiye maruz kaldığını ve çoğu yazılımcının fazla mesai ücretini almadığı, bunun bir kural olduğu belirtildi.

Patronların Ensesindeyiz çağrısı ile bir araya gelen yazılım emekçileri Yazılım Emekçileri Ağı’nı kurdu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelen yazılımcılar iş yerlerinde yaşadıkları sömürüyü ve birlikte neler yapabileceklerini konuştular.

Toplantıda yazılımcıların sürekli olarak fazla mesaiye maruz kaldığını ve çoğu yazılımcının fazla mesai ücretini almadığı dile getirildi. Buna dair verilerin de sunulduğu toplantıda fazla mesai ücreti almamanın kural haline geldiği belirtildi. Pek çok başlıkta tartışmaların yapıldığı toplantıda önümüzdeki dönem için kararlar da alındı.

Yazılımcı Banu Yıldırım “Yazılımcıların genellikle çalışma koşulları çok kötü ve son yıllarda artan bir biçimde kötüleşiyor. Yazılımcılar pek çok farklı alanda üretimin bir parçası. Finans sektöründen hizmet sektörüne kadar her alanda yazılımcıları görmek mümkün. Bugün patronlar karlarına kar katarken bunun en büyük paylarından biri de yazılımcılar. Ama buna rağmen yazılım emekçileri bir arada hareket etmekten çok uzaklar. Bizim bunu değiştirmemiz lazım.

Bugün yazılımcılar için cennet görülen Silikon Vadisi’nde son on yılda Silikon Vadisi patronlarının karları sürekli artarken çalışanların gelirlerinin ise sürekli düştüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sömürü mekanizması her yerde bu şekilde işlemeye devam ediyor. Üstelik Silikon Vadisi daha önce de kadın çalışanların taciz edilmesiyle gündeme gelmişti. Dolayısıyla kapitalizmde yazılım emekçileri için cennet olan bir yer yok. Yazılım emekçileri birlikte hareket etmeli, kendi hakkının takipçisi olmalı. Bunun ilk adımı olarak bugün yola koyulduk ve Yazılım Emekçileri Ağı’nı büyütmemiz lazım. İlk işimiz bence bu olmalı.” dedi.

'GECE YARISI ARANIYORUZ'

Bir bilişim emekçisi ise “Fazla mesailerden dolayı çok fazla davalar da açılıyor. Özellikle kadın emekçiler işgörüşmelerinde evli mi değil mi, esnek çalışmaya uyabilir mi, çocuk yapma fikri var mı gibi sorulara maruz kalıyor. Yazılımcılar kart basma konusunda da mobbinge maruz kalıyor. Hafta sonu saati tamamlamak için ofise gidip, kart basan arkadaşlarımız var. Bugün bu toplantıya bile mesaiden çıkıp gelenler oldu. Gece yarısı aranıp ofise gelen yazılımcıları ise çok görüyorum.” dedi.

Meslek hastalıkları, son yıllarda artan outsource çalışmada hak kayıpları gibi başlıkların da tartışıldığı toplantıda Yazılım Emekçileri Ağı komitesini de seçti.

Artık bir ağları olan yazılımcılar kurdukları ağı büyütme ve yaşadıkları sömürüye birlikte karşı durma kararlılığı ile toplantıyı sonlandırdılar.