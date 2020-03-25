TKP'den çağrı: Yalnız değilsiniz, gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütlenin

TKP’nin Sesi’nde bugün, koronavirüs fırsatçısı patronlara karşı milyonlarca emekçinin yalnız olmadığı, dayanışma ve mücadele ile hakların kazanılabileceği vurgulandı ve tüm emekçilere Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'yla iletişime geçme çağrısı yapıldı.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 25 Mart 2020 09:42

Türkiye’de emeğiyle geçinen yaklaşık 20 milyon kişi aileleriyle birlikte nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturuyor.

Son günlerde Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na çok sayıda emekçiden ihbar yağıyor. Farklı sektörlerden gelen ihbarlar da gösteriyor ki işçi sınıfı bu zor günlerde patronların insafına terk edilmiş durumda. 

TKP’nin Sesi’nde bugün otel emekçilerinden şantiye işçilerine, tekstil atölyesinde çalışanlardan banka emekçilerine risk altında çalışan, sağlıkları patronların iki dudağı arasında olanlar konu edilirken, milyonlarca emekçinin yalnız olmadığı dayanışma ve mücadele ağı üzerinden haberleşebilecekleri ve mücadeleye katkıda bulunabilecekleri vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: