TKP'den çağrı: Yalnız değilsiniz, gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütlenin

TKP’nin Sesi’nde bugün, koronavirüs fırsatçısı patronlara karşı milyonlarca emekçinin yalnız olmadığı, dayanışma ve mücadele ile hakların kazanılabileceği vurgulandı ve tüm emekçilere Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'yla iletişime geçme çağrısı yapıldı.

soL - Haber Merkezi