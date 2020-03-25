TKP'den çağrı: Yalnız değilsiniz, gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütlenin

Türkiye’de emeğiyle geçinen yaklaşık 20 milyon kişi aileleriyle birlikte nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturuyor.
Son günlerde Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na çok sayıda emekçiden ihbar yağıyor. Farklı sektörlerden gelen ihbarlar da gösteriyor ki işçi sınıfı bu zor günlerde patronların insafına terk edilmiş durumda.
TKP’nin Sesi’nde bugün otel emekçilerinden şantiye işçilerine, tekstil atölyesinde çalışanlardan banka emekçilerine risk altında çalışan, sağlıkları patronların iki dudağı arasında olanlar konu edilirken, milyonlarca emekçinin yalnız olmadığı dayanışma ve mücadele ağı üzerinden haberleşebilecekleri ve mücadeleye katkıda bulunabilecekleri vurgulanıyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Yalnız değiliz. Sağlığınızı patronun inisiyatifine bırakarak riske atmak zorunda değilsiniz. Gelin Patronların Ensesindeyiz ağında örgütlenin.
TKP'nin Sesi yayında:
▪️https://t.co/VbAogduHcL pic.twitter.com/51arU3Sjjz
— TKP (@tkpninsesi) March 25, 2020