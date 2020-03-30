Hyatt Regency Otel’de toplu işten çıkarma

Otel çalılanları maaş alamama, ücretsiz izin ve işten çıkarılmalarına dair ihbarları Patronların Ensesindeyiz Ağı'na iletmeye devam ediyor. Ataköy’deki Hyatt Regency Otel’de 150’ye yakın işçi işten çıkarıldı. İstanbul Midmar Hotel’de yarından itiabaren çalışanlar ücretsiz izne çıkarılıyor. Ofton İnşaat Turizm Sanayi Yatırım AŞ’ye bağlı İstanbul’daki Elysium Otel işçileri ise iki aydır maaş alamıyor.

Yeni koronavirüs salgını bahanesiyle otel emekçilerine yönelik hak gaspları devam ediyor.

Tavros Grup’a ait Ataköy’deki Hyatt Regency Otel’de 150’ye yakın işçi işten çıkarıldı. Faaliyetlerini durduran otelin, çalışanlarına, “otel açılınca tekrar işe alınacakları” söylendiği iddia edildi. İşçilerin, “zaruri durum” gerekçe gösterilerek ihbar tazminatlarını da alamadıkları ifade ediliyor.

İşçilerin aktardığına göre çalışanlara ilk önce ücretsiz izin verildi, daha sonra bu izinler iptal edilerek işsizlik maaşından yararlanabilsinler diye(!) işten çıkarma yapıldı.

İSTANBUL MİDMAR HOTEL'DE ÜCRETSİZ İZİN

İstanbul Bahçelievler’de faaliyet yürüten Midmar Hotel’de ücretsiz izin uygulamasına başlanacağı iddia ediliyor. PE Ağı’na yapılan ihbara göre otel çalışanları yarından itibaren ücretsiz izne çıkartılacak.

THE ELYSİUM OTEL'DE İKİ AYDIR MAAŞ YOK

Ofton İnşaat Turizm Sanayi Yatırım AŞ’ye bağlı İstanbul’daki Elysium Otel işçileri PE Ağına ulaşarak yaşadıkları hak gasplarını bildirdi. Otel emekçileri otelde iki aydır maaşlarının verilmediğini, üstüne Koronavirüs salgını bahane edilerek zorla yıllık izne çıkartıldıklarını iletti.

İşçiler, şimdi de yıllık izinden çağrılarak ücretsiz izne çıkmaya zorlandıklarını aktardı. İki aydır maaşlarını zaten alamadıklarını vurgulayan otel emekçileri bir de ücretsiz izin dayatmasına maruz kaldıklarını belirtti.