Evden çalışma koşulları anketi

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı koronavirüs sebebiyle evden çalışmak zorunda olan emekçilerin koşulları hakkında anket hazırladı.

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı koronavirüs sebebiyle evden çalışmak zorunda olan emekçilerin koşulları hakkında anket yayımladı.

PE Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs sebebiyle pek çok ofiste çalışma durdurulduğundan yazılım emekçilerinin büyük bir kısmı evden çalışmaya geçti. Peki evden çalışan yazılım emekçilerinin koşulları ne durumda? Hepimiz kendi açımızdan bu sorunun yanıtını bildiğimizi düşünsek de emekçilerin tümü üzerinde bir sorgulama yapmadan doğru yargılara varmamız imkansız.

Bunun için, ‘Evden çalışmak sanıldığı kadar rahat ve güzel bir şey mi?’, ‘Fazla mesaiye mi zorlanıyoruz?’, ‘Evdeki çalışma ortamımızın ihtiyaçları karşılanıyor mu, ev ortamımız çalışmaya uygun mu ya da evde ofistekinden daha da fazla iş baskısı mı görüyoruz?’ gibi soruların cevaplanması gerekiyor.

PE Yazılım Emekçileri Dayanışma ağı olarak bu soruları bir anket aracılığıyla yazılım emekçilerine yönelttik. Anket bir hafta süresince yanıt toplamaya devam edecek.

Eğer siz de yazılım sektöründe çalışan emekçilerin durumunu öğrenmek istiyorsanız bağlantıya tıklayarak ankete katılın.