Yapı Kredi Bankası şubesinde koronavirüsten ölüm

Yapı Kredi Bankası Diyarbakır şubede bir bankacı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yapı Kredi Bankası Diyarbakır’da bir şubenin müdürü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Banka çalışanlarına yapılan açıklamada tedbir amaçlı olarak şubenin kapatıldığı ve görev yapan diğer çalışanların yakından takip edildiği belirtildi.

Banka şubeleri emekçilerin enfeksiyon kapmasına kadar açık tutulurken, banka emekçileri risk altında çalıştırılmaya devam ediyor.

Bankanın parçası olduğu Koç Holding ise grup şirketlerinden Divan Otel’i sağlık çalışanlarına açtığını duyurmuş ve sosyal medyada beğeni toplamıştı.

