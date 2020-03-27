Ziraat Bankası’nın iki şubesinde daha koronavirüs vakası

Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, şubeler kapatıldı. Çalışanlar ve aileleri de önlem olarak karantinaya alındı.

Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de kapatılarak, personel ve aileleri önlem olarak karantinaya alındı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk'e konuşan bir banka çalışanı ”Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.

İstanbul Cihangir'deki Ziraat Bankası'nda çalışan bir kişinin koronavirüse yakalandığı belirlenmişti, şube 14 günlüğüne kapatılmıştı.

