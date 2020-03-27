Başhekimden sağlıkçılara uyarı: Enfekte çalışanlarımız olmaya başladı

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli personele gönderilen yazıda enfekte sağlık çalışanları olduğu, maskesiz gezilmemesi gerektiği duyuruldu. Virüs nedeniyle yeni servislerin açıldığı belirtilen hastanede karantinadan kaçmaya çalışanların bulunduğu belirtilerek hastane personeline uyarı yapıldı.

İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına Başhekim Tuncay Göksel imzalı bir açıklama gönderildi. Açıklamada sağlık çalışanlarından da koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların olduğu, karantinadan kaçmaya çalışanların bulunduğu söylenerek hastane personeline uyarı yapıldı.

Hastanede virüs tedavisi için yeni servis alanlarının açıldığı belirtilirken, ayrılan bölümler Kovid-19 hastanesi olarak tanımlandı. Mikrobiyoloji laboratuvarının da test yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği duyuruldu.

Çalışanlara maskesiz gezilmemesi uyarısı yapılırken, pek çok sağlık kuruluşunda sağlık çalışanları dahi maske, eldiven, tek kullanımlık önlük bulamıyor.

Hataneden yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Yüksek kontaminasyon riski nedeniyle COVID-19 hastanelerine kargocuların girmesine izin verilmeyecektir. Kargosu olan çalışanlarımızın bina kapısına inip alması gerekmektedir. Yine aynı şekilde bu binalarda dışarıdan yemek servisi (kuryelerde) riskli olması nedeniyle önerilmemektedir. Sipariş verilmek zorunda kalınırsa bina dış kapısından alınması gerekmektedir."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN VİRÜS BULAŞANLAR VAR

"Karantinaya alınması gereken bazı olguların hastaneden kaçmaya çalıştığı bildirilmiştir. Böyle durumlarda Başmüdürlüğümüz ya da Gece İdaresi aranmalıdır. Enfekte çalışanlarımız olmaya başlaması nedeniyle iç kontaminasyonlar görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle hastane genel alanlarında maskesiz gezilmemelidir. Toplu kahvaltı ya da yemek sırasında maskesiz oturma kontaminasyon riski yaratmaktadır. Lütfen yemeklerimiz birbirimizden ayrı ortamlarda ya da uzak mesafede ya da sırayla yemeğe özen gösterelim. Doktor ya da hemşire odası gibi alanlarda maskesiz toplu bir şekilde yakın durmak risklidir. Bu odalarda klavye ve telefonlar bulaş aracı olabilir. Ara ara alkolle temizlenmelidir. Klinik içlerinde çay kahve servisini bulaş açısından risklidir."