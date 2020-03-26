Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 75’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 16 olarak açıkladı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" diye yazdı.