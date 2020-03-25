Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kronik rahatsızlığı olan emekçilere izin vermiyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan ve salgına karşı korunmasız olan kronik hastaların idari izin taleplerine yanıt verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı, 21 Mart günü aldığı bir kararla 65 yaş üstü olan yurttaşlarla birlikte kronik rahatsızlığı olan yurttaşların da sokağa çıkmasını sınırlandırmıştı.

“Bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon, karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaç kullananların” sokağa çıkışı bu kararla birlikte sınırlandırılmıştı.

Ancak bakanlığın aldığı bu karara rağmen hastanelerde çalışan ve kronik hastalığı bulunan sağlık emekçileri, sağlıkları riske atılarak çalıştırılmaya devam ediyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan ve kronik rahatsızlığı bulunan birçok sağlık emekçisine idari izin hakkı tanınmadı.

Bakanlığın kararının hatırlatılmasına rağmen hastanenin aldığı kararın bu yönde olduğu, yıllık izin ve idari izin kullandırılmayacağı dile getirildi.

Hastanenin bu kararı sağlık çalışanlarının tepkisini çekti.