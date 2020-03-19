İtalya’da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor yaşamını yitirdi

İtalya’da yeni koronavirüse karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor yaşamını yitirdi.

Euronews'ta yer alan habere göre, ülkesindeki hastanelerin salgına hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını belirten Natali, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

28 Şubat’ta haber kanalına konuşan Natali, de yaşadığı Codogno kasabasındaki hastanede, 35 doktor içinde 14’ünün karantinada olduğunu söylemişti.

Ulusal Pratisyenler Federasyonu Genel Sekreteri Paola Pedrini, salgının İtalyan doktorları da ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, sadece Bergamo bölgesinde 600 doktordan 110’nun hasta olduğunu söyledi.

Paola Pedrini, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Durum şubat ayından bu yana hiç iyiye gitmiyor. Maske ve eldivenler geldi ama yeterli değil.” dedi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısı ise 35 bin 713.