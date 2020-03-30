Fabrikalardaki işçiler anlatıyor: Önlem alınmıyor, mesafe yok

Evde kalamayan işçiler fabrikalarda salgına karşı tedbirlerin yetersizliğinden şikayetçi. Çayırova/Kocaeli'deki Amana Foods adlı gıda şirketinde çalışan işçiler ve İstanbul Arnavutköy’deki Motorfan Elektrik fabrikası işçileri PE Ağı’na alınan önlemlerin yetersizliğini anlattı.

Evde kalamayan işçiler fabrikalarda tedbirlerin yetersiz olduğundan ve mesafelerin korunmadığından şikayetçi.

MOTORFAN FABRİKASINDA İŞÇİLERİN DURUMU

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Motorfan Elektrik fabrikasında çalışan işçilerden PE Ağı’na aktarılan bilgiye göre salgın tehdidine yönelik fabrikada alınan tedbirler yetersiz. Servisler kalabalık, servisler gibi yemekhane de kalabalık. Fabrikada 300 kişi çalışıyor ve çalışanlar arasındaki gerekli temas mesafesi korunamıyor. Ateşi çıkan personel evine gönderiliyor ancak çalışma devam ediyor.

İşçiler ayrıca 1 Nisan günü fabrikada izinlerin kullandırılmaya başlayacağını, uygulamanın yıllık izin hakkı olanların yıllık izinden, olmayanların ise ücretsiz izin olarak yapılacağının duyurulduğunu ifade etti.

AMANA FOODS GIDA'DA İŞÇİLERİN TALEPLERİ VAR

Çayırova/Kocaeli bölgesinde bulunan Amana Foods adlı gıda şirketinde çalışan işçiler PE ağına ulaşarak işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunları aktardı.

İşçilerin iddiasına göre et, bakliyat ve sebze konserveleri üretilen iş yerinde işçilere yeterli ölçüde eldiven ve maske dağıtılmıyor, stoklarda tutuluyor.

İşçilerin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Üretimde dağıtılan maskeler ise korunak için değil kıl, tüy yere düşmesin diye. Her gün iş yerine girerken ateş ölçer ile vücut sıcaklığımızı ölçüp, ateşi olan arkadaşlar için gerekli tedbirler alınmalı. Yaşlı ve emekli arkadaşlarımız da var. Onların durumu daha riskli. Servisler kalabalık ve bu durum bakanlığın yayınladığı genelgeye de uygun değil.”

İşçiler işyerinde gerekli önlemlerin alınması için şu çağrıyı yaptı:

“Gıda firması olarak korona virüsüne karşı en üst düzeyde önlem alınması gerekmektedir. Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin mavi yaka çalışan arkadaşları da düşünmelerini, defalarca dile getirdiğimiz önlemleri bir an önce almalarını bekliyoruz.”

HADIMKÖY SANAYİ BÖLGESİ'NDEN KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE FABRİKA MANZARALARI

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçilerin aktarımına göre, İstanbul Arnavutköy’de bulunan Göksu Plastik fabrikasında çok sayıda göçmen işçi çalıştırılıyor. İşçiler resmi tatillerde çalıştırıldıklarını, SGK primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, fazla mesai ücretlerinin ise elden verildiğini aktardılar. Ayrıca, çalışanlara gün içinde yeterli yemek ve dinlenme izni verilmediği de belirtildi.

Hadımköy sanayi bölgesinde bulunan Topkapı İplik fabrikasında çalışan işçilerden gelen bilgiye göre, fabrikada servisler çok kalabalık ve işçilerin uyarılarına rağmen patronlar hiçbir önlem almıyor.