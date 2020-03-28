Erdoğan onları da şaşırttı: Migros sokağa çıkma yasağına hazırdı

AKP'li Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı ilan etmesi beklenen açıklamasında sadece şehirlerarası yolculuk yasağı geldi. Öte yandan şirketler bile sokağa çıkma yasağı için hazırlıklarını yapıyorlardı. Migros olası bir yasak için hazırlanmış izin belgelerini çalışanlarına gönderdi.

soL - Haber Merkezi