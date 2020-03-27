Erdoğan koronavirüs kararlarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan kararları açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs salgını dolayısıyla alınan kararları açıkladı.

Erdoğan şehirlerarası yolculuğun valilik iznine bağlandığını, yurt dışı uçuşlarının tamamen durduğunu duyurdu.

Erdoğan, özel sektörde de esnek çalışmaya geçilmesi kararı alındığını söylerken, büyükşehirlerde pandemi kurulları oluşturulduğunu, ilave kararları bu kurulların alacağını dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

- Dünyanın tamamını etkisi alan Kovid-19 hastalığı giderek yayılıyor ve can alıyor.

- Küresel ölçekte 600 bin vaka ve 27 bin ölüme yaklaşıldı.

- Bu felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. 5698 tespit edilmiş toplam vaka, 92 can kaybı vardır.

- Ülkemizde bugüne kadar maalesef 92 can kaybı var, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344.

- Kovid-19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.

- Karşımızdaki tehdit çok ciddi, paniğe asla kapılmayacağız. Sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

- Herkesi koruyan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz.

- Ücretli çalışanlardan, esnafa kadar her kesimi kapsayan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir.

- Milletin her bir ferdi devletin tüm imkanlarının yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına izin vermeyiz.

- Tüm bu tedbirleri uyguladığımızda bu meselenin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Yeter ki kurallara uyalım.

- Türkiye bu salgına olabilecek en hazır şekilde yakalanmıştır.

- İlaç ve gıda tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Test kiti, maskeyi kendimiz ürettiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. Stok yapanların ensesindeyiz.

- Dünyanın nüfusuna oranla en yüksek oranda yoğun bakım kapasitesine sahip ülkesiyiz.

- Testler kesinlikle ücretsizdir.

- Şehirler arası yolculuk valilik iznine bağlandı. Özel sektörde esnek çalışmaya geçildi. Toplu taşımada seyrek oturma düzenine geçildi. Piknik ve ören yerleri kapatıldı.

- Askerlerimiz, 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

- İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve 30 büyük ilimizde bu kararların titizlikle uygulamasına geçilecek.

- Alışveriş ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasını istiyoruz. Bu tedbirlerin daha da ilerlemesini istemiyorsak gönüllü karantinayı uygulamalıyız. Yani evden çıkmayacağız.

- Tüm illerimizde valilerimiz başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak, ilave tedbirler burada kararlaştırılacaktır. 30 büyükşehirde bu kararların denetimi sağlanacak.