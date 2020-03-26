PTT emekçileri önlem istiyor: Koronavirüs taşıyıcısı olmak istemiyoruz

PTT emekçileri çalışma koşullarında koronavirüs salgınına karşı gereken önlemlerin alınmadığını belirterek yönetimden taleplerde bulunup, 'Koronavirüs taşıyıcısı olmak istemiyoruz' diyerek tepki gösterdiler.

PTT işçileri, Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alınmamasına tepkili. Günlerdir gerek basında, gerekse sosyal medyada şubelerdeki kalabalık ve PTT önünde oluşan kuyruklar kamuoyunda da tepkilere neden olmuştu. PTT işçileri; kendilerinin, ailelerinin ve toplumun sağlığı için önlemler alınması gerektiğini belirttikleri bir basın açıklamasında bulundu.

Birçok PTT şubesinde basın açıklaması düzenleyen KESK Haber Sen, PTT Şişli Dağıtım Merkezi önünde de açıklama yaptı. Açıklamalarında iş yerlerinin yönetim tarafından bir kez bile dezenfekte edilmediğine vurgu yapan emekçiler, "Koronavirüs taşıyıcısı olmak istemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

HalkTV'den Ali Isıyel'in haberine göre, PTT işçileri adına basın açıklamasında bulunan KESK Haber Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özlem Berkit, "Biz PTT'nin işlevsizleştirilmesini istemiyoruz, şubelerin kapatılıp işlemlerin merkezlerden yürütülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında, online satışlarla az masrafla çok kâr eden sermayenin kâr etmeye devam ettiğini ancak emekçilerin sağlığının tehlikeye atıldığını belirten PTT emekçileri, Dünya Posta Birliğinin aldığı tedbirlerin Türkiye'de ne zaman uygulanacağını sordu.

PTT ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ, ŞÜPHELİLER DE VAR

Türkiye genelinde 50 bin civarında PTT çalışanının olduğunu ve bu çalışanların her gün birçok insanla ve o insanlara iletilen kargolarla temas hâlinde olduğunu belirten emekçiler, yurttaşlara da çağrıda bulundu. Online alışveriş sitelerinden zaruri ihtiyaçlar dışında alışverişlerini ertelemelerini ve kargolardaki gecikmeleri hoşgörüyle karşılamalarını isteyen emekçiler, yurdun her bölgesinden koronavirüs şüphesiyle yaklaşılan PTT çalışanları olduğunu ve bu nedenle karantinaya alınarak kapatılan şubeler olduğunu belirtti.

İstanbul Uluslararası Posta İşletme Merkezinde (UPİM) bir işçide koronavirüs tespit edilirken, Bağcılar şubesinde bir emekçinin de test sonucu bekleniyor.

Berkit açıklamada, "Virüsün bazı PTT emekçilerinde görülmesi, PTT emekçileri yoluyla topluma yayılma riski taşıyacağına dair öngörümüzü doğrular niteliktedir," diyerek PTT emekçileri için alınmayan önlemlerin halk sağlığını da ciddi bir tehlikeye attığına dikkat çekti.

PTT ŞUBELERİNDEKİ KALABALIK

Sosyal medyada dikkat çeken bir başka görüntü ise PTT şubelerinin önünde yurttaşların oluşturduğu kalabalıktı. Bu görüntülere değinen Berkit, 'sosyal mesafenin' bu durumlarda sağlanamadığını belirtti. "PTT merkezleri Başbakanlık yardım ödemeleri, işsizlik ve sosyal yardımların verildiği dönemlerde çok kalabalık olmaktadır," diyen Berkit birçok yurttaşın geçimlerini bu yardımlarla sağladığını vurgulayarak, sözkonusu yardımların üç aylık kısmının peşin ödenmesinin bu sorunun önüne geçeceğini ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyada insanca çalışma ve salgın karşısında önlem alınması taleplerini duyuran PTT işçilerine yönetimden baskılar ve soruşturma tehditleri geliyor.

PTT emekçilerinin talepleri ise şöyle: