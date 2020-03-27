Özel okul kararı tanımadı, öğretmenleri ev ev dolaştırmaya başladı!

Bolu'da bulunan Özel Çamkent Anadolu Lisesi, Bakanlığın aldığı yüz yüze eğitimin tatil edilmesi kararını aşmak için öğretmenleri salgın koşullarında ev ev dolaştırıyor.

Bolu'da bulunan Özel Çamkent Anadolu Lisesi, koronavirüs nedeniyle alınan eğitimin tatil edilmesi kararını aşmak için hem öğretmenlerin hem de yurttaşların sağlığını riske atan bir yol seçti.

Öğretmenlere ücretsiz izin ya da çalışmaya devam etme seçeneği sunulduğu için öğretmenler çalışmaya devam etmek zorunda kalırken, yeni eğitim sistemi salgın koşullarında öğretmenlerin ev ev gezmesi şeklinde planlandı.

Bu kapsamda öğretmenler günde 20'ye yakın öğrencinin evini ziyaret etmek zorunda kalırken, salgın koşullarında atılan bu adım hem öğretmenlerin hem de öğrenci ve velilerin sağlığını riske atıyor.

Öğretmenler mali durumları nedeniyle mecburen kabul etmek zorunda kaldıkları uygulamaya tepkili.

Öğretmenler arasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların da bulunduğu belirtiliyor.

Okulun yasağa rağmen attığı bu adımı sosyal medya hesaplarından paylaşması da dikkat çekti.