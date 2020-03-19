Vatan Bilgisayar'da işçilere maske ve eldiven yasağı

Vatan Bilgisayar'ın işçilerin maske ve eldiven takmasına izin vermediği öğrenildi.

Türkiye'nin 54 ilinde 144 mağazası bulunan Vatan Bilgisayar'ın işçilerin maske ve eldiven takmasına izin vermediği öğrenildi.

Vatan Bilgisayar'da satış elemanı olarak çalışan bir işçinin Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na verdiği bilgiye göre, mağaza yönetimi tarafından işçilerin maske ve eldiven takmasına izin verilmiyor.

Gün içinde çok fazla kişiyle temas etmek zorunda olduklarını belirten işçi, yönetime maske ve eldiven takmak istediklerini ilettiklerinde kendilerine genel merkezin müşterileri ürkütmemek ve çirkin bir görüntü ortaya çıkmasını engellemek amacıyla buna izin vermediğini söylediklerini belirtti.

Media Markt, Teknosa gibi rakip mağazaların işyerlerini kapatmaması nedeniyle Vatan Bilgisayar'ın da kapatmaya yanaşmadığını söyleyen işçi, "Bu şartlarda çalışmak istemediğimizi söylediğimizde istersek ücretsiz izine ayrılabileceğimizi söylüyorlar" dedi.

