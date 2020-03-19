TKP: Kaynaklar patronlar için değil halk için kullanılmalı

TKP'nin Sesi'nde salgın krizinin toplumsal bir felakete yol açmaması için tek çarenin kamulaştırmalardan geçtiği belirtilerek kaynakların toplum yararı için kullanılması gündeme getiriliyor.

Toplumların sosyal ve ekonomik yaşamı da yeni koronavirüs salgını ile tehdit altında.

Öte yandan egemenlerin gündeminde, düzenin bekasını sağlayabilmek için patronların bu krizden nasıl kurtarılabileceğine dair planlar yer alıyor.

Kaynaklar sermayeye akıtılmaya çalışılırken, borsadaki düşüş ya da mutsuz patronların haberleri televizyonlardan yayımlanmaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, patronların zararlarını karşılamak ve kârlılıklarını korumak için hükümetlerin seferber olduğu küresel salgın koşullarında, salgın krizinin toplumsal bir felakete yol açmaması için tek çarenin kamulaştırmalardan geçtiği ve kaynakların toplum yararı için kullanılması gündeme getiriliyor.

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