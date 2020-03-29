Borusan Mannesmann Halkalı fabrikasında işçiler Kovid-19 vakası sonrası endişeli

Borusan Mannesmann Halkalı fabrikasında işçiler Kovid-19 vakası olduğunu öne sürdü ve endişeli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Borusan Mannesmann Halkalı fabrikasında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşarak, fabrikada çalışanlar arasında birkaç gün önce koronavirüs vakasına rastlandığını ileri sürdü.

Bahsi geçen işçinin işi gereği fabrikada birçok işçi ile temas etmiş olmasından kaynaklı endişelerini aktaran işçiler, fabrikada alınan önlemlerin yetersiz kaldığını bildirdiler.

Fabrikada yüzlerce işçinin çalıştığını belirten işçiler, işyeri hekimi ve İSG uzmanlarının uyarılarına ve işçilerin risk altında olmalarına rağmen fabrika yönetiminin üretimi durdurmak yerine işçileri yemekhanede toplayıp üretimin devam edeceğini, “fabrikanın dışarıdan daha güvenli olacağını” belirterek açıklama yaptığını iddia ettiler.

Salgın tehlikesi devam ederken çalışmak zorunda bırakılan işçiler, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarının risk altında olduğunu da bildirdiler.

Burası Beşiktaş'ta Astaş AŞnin üstlendiği Kuruçeşme Mandarin Oriental Bosphorus Otel şantiyesi. Yemekler açıkta, dezenfektasyon yok, çimento-alçı torbaları yemek yenen ortamda: