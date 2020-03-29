Madame Coco’da işten çıkarmalar başladı

Madame Coco, daha önceden çalışanlarına 'işten çıkarma olmayacak' demesine rağmen, şimdi çalışanlarını telefonla arayıp işten çıkarmaya başladı.

Madame Coco bir hafta önce mağazalarını kapatmış, çalışanlarınıysa yıllık izne çıkarmıştı. Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi ise yıllık izin dayatmasına karşı ücretli izin talep eden bir açıklama yapmıştı. Madame Coco çalışanlarının Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ilettikleri bilgiye göre Madame Coco şimdi de altı ayı dolmamış çalışanlarını tek tek arayarak işten çıkartıyor.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi işten çıkarmalara dair şunları söyledi;

“Madame Coco yönetimi sürecin başından beri işçilerin haklarını gasp eden bir tarz izliyor. Önce yıllık izin hakkımızı gasp ettiler, yıllık izin hakkı olmayanlara ise avans yıllık izin kullandıracaklarını söylediler. 'İşten çıkarma olacak mı' sorularımıza ise Madame Coco yönetimi 'işten çıkarma olmayacak, yıllık izin hakkı olmayanlara avans yıllık izin kullandıracağız' demişti. Şimdi görüyoruz ki işten çıkarma avına girişmişler. Altı ayını doldurmamış arkadaşlarımızı arayarak telefonda çıkışlarını verdiklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez. Arkadaşlarımızı işten çıkarmaya son verin, işten çıkarılan arkadaşlarımız işe geri alınsın. Sürecin bütün yükünü biz çalışanlara yükleyemezsiniz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızı bizimle bağ kurmaya çağırıyoruz. Haksız yere işten çıkarıldıysanız Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşabilirsiniz. Bize 0541 940 0514 iletişim numarası veya [email protected]ınensesindeyiz.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.”



Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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