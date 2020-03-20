İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarihi geçmiş maske dağıtıyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü aile sağlığı merkezlerinde ve ilçe sağlık müdürlüklerinde kullanılmak üzere son kullanma tarihi geçmiş maskeleri dağıtıyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile sağlığı merkezlerinde ve ilçe sağlık müdürlüklerinde kullanılmak üzere İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından maske ve eldiven dağıtıldı.

Ancak koronavirüs nedeniyle dağıtılan maskelerin son kullanma tarihinin geçtiği anlaşıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre dağıtılan maskelerin neredeyse tamamı 2009 yılı üretim tarihli ve son kullanma tarihleri 2014 yılı.

Özellikle Karşıyaka bölgesinde çalışanlara sadece 6'şar adet dağıtılan maskelerin son kullanma tarihinin geçmiş olması nedeniyle durumdan rahatsız olanların CİMER'e şikayette bulunduğu da öğrenildi.

Ayrıca hastanelerde de maskeler çalışanların son kullanma tarihini göremeyeceği şekilde tek tek dağıtılmaya başlandı.