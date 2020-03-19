Havayolu emekçilerini virüs nasıl etkiledi: Ücretsiz izin, önlemsiz uçuşlar

Sun Express ve Onur Air azalan havayolu şirketleri, krizin faturasını havayolu emekçilerine kesiyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte uçuşlarını azaltan havayolu şirketleri, krizin faturasını havayolu emekçilerine kesiyor. İşçiler ücretsiz izin yapmaya zorlanıyor, çalışanlar için ise virüse karşı yeterli önlem alınmıyor. Konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan havayolu emekçileri mevcut durumu şu şekilde aktarıyor:

Sun Express’te uçuş ekibine kişisel dezenfekte malzemeleri veriliyor fakat uçuş sonrası uçak içleri dezenfekte edilmiyor, kabin ekibi eldiven takıyor ama maske takmaları yasak. Yurt dışına çıkıldıktan sonra 14 gün karantinada kalma kuralına uyulmuyor, yurt dışı uçuşları devam eden firmada uçuş ekibi 14 günü beklemeden başka bir uçuşa gönderiliyor. Sun Express yönetimi, çalışanlarına uçuşlardan her şeyin normal olduğuna dair algı yaratacak fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşmalarını talep ediyor. Şirketin çalışanlarını Mart-Haziran ayları arasında yıllık izinlerini kullanmaya zorlaması da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sun Express çalışanları, virüse dair bazı tedbirler alındığına ama yeterli olmadığına dikkat çekiyor.

Onur Air’de ise tam bir işçi kıyımı yaşanıyor. Onur Air emekçilerinden gelen bilgiye göre 15 Nisana kadar ofislerini kapatma kararı alan şirket, başta uçuş ekipleri olmak üzere çalışanlarının büyük bir kısmını haziran ortasına kadar ücretsiz izine gönderdi. İş yerinde bir yılını dolduranlardan yıllık izinlerini zorunlu olarak kullanmaları, doldurmamış olanlardan ise ücretsiz izin almaları isteniyor. Şubat ayına ait maaşlarını hala alamadıklarını belirten işçiler, ödemelerine dair bir bilgi paylaşılmadığını ekliyor. Şirkette hala çalışmaya devam eden az sayıda emekçi ise uçaklarda eldiven ve maske kullanabildiklerini, kişisel dezenfekte malzemelerinin olduğunu fakat uçak içinin uçuş sonraları dezenfekte edilmediğini belirtiyorlar.

Tüm havayolu emekçilerini yaşadıklarını hak gasplarına ve uygunsuz çalışma koşullarına karşı Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile irtibata geçmeye davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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