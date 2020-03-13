Bilkent Cyberpark'ta evden çalışma talebi cevapsız kaldı

Bilkent Üniversitesi'nde bulunan Cyberpark'ta firmaların evden çalışma talebinin Cyberpark yönetim kurulu tarafından reddedildiği iddia edildi. Cyberpark'sa mevcut uygulamanın devam edeceğini söyledi. Öte yandan evden çalışmanın önündeki engel esasen stopaj teşviğinden yararlanan firmanın bu teşvikten vazgeçmemesiyle ilgili.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Cyberpark'ta bulunan ve çoğunluğu yazılım, bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerin personelini yeni koronavirüs salgını nedeniyle evden çalıştırma uygulamasına Cyberpark yönetiminin itiraz ettiği iddia edildi.

FİRMA TEŞVİKLERİ İÇİN ÇALIŞANLARIN KART BASMALARI ZORUNLU

Cyberpark'ta faaliyet gösterdikleri için teşviklerden, vergi muafiyeti ya da indirimlerinden faydalanan şirketlerin bunlardan faydalanmaya devam etmeleri için çalışanlarının binaya giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, düzenli gelmeleri gerekmekte.

Cyberpark yönetiminin evden çalışma talebini mevzuattaki bu zorunluluğu gerekçe göstererek geri çevirdiği ve konuyu ilgili bakanlığa soracakları yanıtını verdiği iddia edildi.

CYBERPARK: BİR BİLGİLENDİRME OLMADI, MEVCUT UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YOK

Telefonla ulaştığımız Cyberpark'tan ise konuyla ilgili bir bilgilendirme bulunmadığı ve mevcut uygulamanın devam edeceği açıklamasında bulunuldu.

TERCİH FİRMALARIN

Yaşanan sorunla ilgili olarak Cyberpark yönetiminin firmaların çalışma biçimiyle ilgili verdiği yanıt üzerinde durulsa da aslında yeni koşullarda evden çalışmanın önündeki engel firmaların tercihleriyle ilgili.

Uygulamada çalışan maaşlarıyla ilgili teşvik mekanizması şöyle işliyor. Firma bordrolu olarak çalıştırdığı elemanlarının maaşlarını olağan şekilde düzenliyor. Bordroda çalışanın gelir vergisi dilimine göre belirlenen miktar da (brüt ücretin içinde) yer alıyor. "Stopaj" olarak adlandırılan bu miktar firma tarafından çalışan namına devlete ödeniyor. Yani çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesiliyor, başka kesintilerle birlikte ortaya çıkan net ücret çalışana ödeniyor. Brüt ücretten kesilen vergi payıysa patronda stopaj olarak "emaneten" duruyor ve kendi vergi ödemeleriyle birlikte devlete veriliyor.

Teknopark uygulaması burada ortaya çıkıyor. Patron CyberPark yönetimine bildirdiği çalışanları adına ödeyeceği stopajı, çalışanın kart bastığı her gün için düşüyor ve devlete eksik veriyor.

20 gün boyunca CyberPark'ta kart basarak (parmak okutarak) çalışan bir çalışanın brüt ücretinden kesilmiş olan stopajın tamamı böylece patrona kalmış oluyor.

Dolayısıyla, çalışanına "evden çalışma" talimatı veren firma, onun evden çalıştığı günler için bu teşvikten yararlanamamış oluyor. Firmaların CyberPark'ta çalışıyor göstererek stopaj teşviğinden yararlandığı ama aslında CyberPark'ta değil de örneğin başka bir işyerinde, müşterisinin mekanında çalıştırdığı kişiler bu açıdan mevzuatın istismarı olarak görülüyor. Bu istismarı önlemek için kart basma/parmak okutma şartı getiriliyor.

Çalışanın stopajından firmaya teşvik verilebilmesi için o çalışanın parmak basması isteniyor.

CyberPark yönetiminin ortaya çıkan zorunlu durum nedeniyle "evden çalışma" olanağı yaratması bu açıdan bir yerden sonra patronla devlet arasında bir sorun.

Patron çalışanıyla ilgili bir "evden çalışma" düzenlemesini yapabilir. Bunun önünde bir engel yok.

Bu yüzden alamayacağı teşvik içinse sorununu CyberPark'la çözmesi icap eder.

Kaldı ki, firmanın hangi elemanlarını zorunluluk yüzünden evden çalıştırdığı, hangi elemanlarını aslında zaten CyberPark'ta değil başka bir ofisinde çalıştırdığı gibi bir soru da önem taşıyacaktır.