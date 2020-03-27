'Evde kal' çağrısına yanıt olarak video paylaşan bir TIR şoförü, 'Zengin değilim, işçiyim, nasıl evde kalayım? Beni virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür' diye seslendi.

Türkiye'de emekçiler virüs nedeniyle "evde kal" çağrılarına tepki gösteriyor.

Bir TIR şoförü, söz konusu çağrıya, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.

'BENİ VİRÜS ÖLDÜRMEZ, SENİN DÜZENİN ÖLDÜRÜR'

Videoda, "Şimdi diyorsunuz ya, 'evde kal Türkiye'... Nasıl kalalım baba? Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim" diyerek söze başlayan şoför sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçiyim ben, tır şoförüyüm. Çalışmasam, ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem. E bunları ödememek zaten ölmekten daha beter. Öleyim daha iyi. Siz 'evde kal' demeden önce, bir düzeni getirmeden önce, daha doğrusu bizi rezil etmeden önce, kendinizi rezil etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce, bizim için bir önlem alın, biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani ha senin lafınla evde kalarak açlıktan, elektrikten, rezillikten, kepazelikten ölmüşüm; ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür."