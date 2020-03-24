Florence Nightingale hastanesinden çalışanlara zorunlu ücretsiz veya yıllık izin

Florence Nightingale hastanelerinde doktor ve hemşire dışındaki personel yıllık izinlerini kullanmaya ya da ücretsiz izne çıkmaya zorlanıyor.

İstanbul’da bulunan Florence Nightingale hastanelerinde çalışan doktor, hemşire hariç personelin yarısı zorunlu olarak yıllık izne çıkartıldı. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na gelen ihbara göre çalışanların yarısı yıllık izne çıkarken, onların dönmesiyle geri kalan çalışanlara da aynı dayatmanın yapılacağı öğrenildi.

Mevcut koronavirüs krizi dolayısıyla hastanelerdeki yoğunluğun azaldığı aktarılırken Florence Nightingale yönetimi bu durumu fırsat bilerek çalışanların izin haklarını senenin başında ellerinden almış oldu. Kadıköy, Kızıltoprak’ta bulunan Florence Nightingale’deyse yıllık izin hakkı olmayanlar ücretsiz izne çıkarıldı. İzne çıkarılanlara, 14 gün sonra ya da aciliyet gerektiren bir durumun olması halinde işe geri döneceklerine dair kâğıt imzalatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait olan Medipol Hastanesi’nde de benzer bir uygulamaya gidilmişti. Medipol’de doktor, hemşire ve temizlik personeli dışındaki sağlık emekçileri senelik izne çıkartılırken senelik izni olmayan personel zorunlu ücretsiz izne çıkartılmıştı. Senelik izni bu süreçte bitenlerse izinlerinin bitiminde ücretsiz izinli olarak devam ettirilecek.

