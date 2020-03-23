Fahrettin Koca'nın hastanesi işçileri zorunlu ücretsiz izne çıkardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'nde doktor, hemşire ve temizlik çalışanları dışındaki tüm personel zorunlu olarak yıllık izne, yıllık izni olmayanlar ise ücretsiz izne çıkartıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'nde işçiler ücretsiz izne çıkarıldı.

Halktv'den Ali Isıyel'in haberine göre, hastanede doktor, hemşire ve temizlik personeli dışındaki sağlık emekçileri senelik izne çıkartıldı.

Senelik izni olmayan personeller zorunlu ücretsiz izne çıkartılırken; senelik izni bu süreçte bitenler de izinlerinin bitiminde ücretsiz izinli olarak devam ettirilecek.

Koronavirüs salgını sonrası birçok patron krizi fırsata çevirmiş, ülkenin birçok yerinde çok sayıda işçi ya işten çıkarılmış ya da zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılmıştı.