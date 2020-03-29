Patronların Ensesindeyiz Ağı fazla çalışmayı duyurdu, banka hafta sonu çalışmayı iptal etti

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan banka emekçileri çoğu şubede hafta sonu mesai için çağrı yapıldığını bildirmişti. Hafta sonları da çalıştırılmaya zorlanan Vakıfbank İzmit bölge çalışanlarının bu durumunun gündeme taşınmasının ardından bankanın bölge müdürlüğü çalışanlara yeni bir bilgi geçerek uygulamayı iptal etmek zorunda kaldı.

Bankalarda risk altında çalışmanın yanında hafta sonu mesaileri de artmaya başladı. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşan banka emekçileri ise sorunlarını dile getirmeye devam ediyor.

Bir örneği de iki gün önce Vakıfbank’ın İzmit Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şubelerinde yaşanmıştı. PE'ye ulaşan banka emekçileri çoğu şubede hafta sonu mesai için çağrı yapıldığını bildirmişti.

PE risk altında ve üstelik hafta sonları da çalıştırılmaya zorlanan Vakıfbank İzmit bölge çalışanlarının bu durumunu gündeme taşıdı. Bunun üzerine bankanın bölge müdürlüğü çalışanlara yeni bir bilgi geçerek hafta sonu çalışmayı iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Vakıfbank’ta risklere rağmen zorla çalıştırma iddiası

PE Ağı’na ulaşan bilgiye göre, Vakıfbank Pendik Dolayoba Şubesi’nde bir personelde koronavirüs şüphesi dolayısıyla şube kapatıldı ve çalışanlar evlerine gönderildi. Banka yönetiminin söz konusu şubeyi başka şubelerden personel çağırarak Pazartesi günü tekrar açmayı düşündüğü belirtiliyor.

Ayrıca Vakıfbank’ın çoğu şubede idari izinli olan personeli tekrar işe çağırarak çalışmaya zorladığı iddia ediliyor. Bu uygulamanın bir örneği olarak, İzmit Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube çalışanlarının hafta sonları mesaiye çağrıldığı bilgisi de PE Ağı’na iletildi.