İş Bankası'nın bir şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Adana'da İş Bankası'nın Barkal şubesi güvenlik personelinde görülen yüksek ateş nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı. Banka emekçileri şubelerin hâlâ müşteri kabul ediyor olmasına tepkili.

Adana'nın Seyhan ilçesinde İş Bankası'nın Barkal Şubesi, güvenlik görevlisi personelinde görülen yüksek ateş nedeniyle kapatıldı. Tüm şube personeli "14 gün evlerinizden çıkmayın" denilerek evlerine gönderildi.

Yerel haber sitesi kucuksaat.com'un edindiği bilgilere göre, şubede çalışan güvenlik görevlisinin anne ve babası umreden geldikten sonra 14 gün karantina altına alındı. Banka şubesi yetkilileri güvenlik görevlisine işe gelmemesi gerektiğini tebliğ etti.

Ancak güvenlik görevlisi olarak görev yapan personel, muayene olduğunu beyan ederek işe gitmeye devam etti. Güvenlik görevlisinde görülen yüksek ateş sonrasında, şube müdürü tüm çalışanlarını evlerine göndererek 14 gün kendilerini karantinaya almaları gerektiğini söyledi.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin sonuçları henüz netleşmezken İşbankası Barkal Şubesi şu anda tedbir amaçlı kapalı tutuluyor ve tüm personel 14 gün kuralını uyguluyor.

Öte yandan güvenlik görevlisinin grip olabileceği ihtimalinin de bulunduğu ancak tüm gerekli testlerin yapılması için 3 gün karantina altında tutulmaya devam edileceği öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre birçok bankada şubelerin hâlâ açık ve müşteri kabul ediyor olmasına karşı banka çalışanlarının tepkileri büyüyor.