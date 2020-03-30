Ankara’da Yargıtay Binası şantiyesinde işçilere korona dayatması

Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans adlı firma, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorladı, şimdi de diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamak yerine şantiyeyi hapishaneye çevirme kararı aldı.

Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans adlı firma, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorladı, şimdi de diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamak yerine şantiyeyi hapishaneye çevirme kararı aldı.

İş kazalarının en çok yaşandığı alanlardan biri olan şantiyelerde, patronlar şimdi de koronavirüsü fırsata çevirme peşinde.

Ankara’da faaliyet gösteren Rönesans adlı firma tarafından yapımı sürdürülen Yargıtay hizmet binası şantiyesinde işçiler ücretsiz izne ve istifa etmeye zorlanıyor.

ŞANTİYE YARIN GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILIYOR

Yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda 30 Mart 2020 tarihi itibariyle işçiler kampta kalmaya zorlanıyor. Kampta kalmak istemeyen işçilerin zorla çıkışları veriliyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar işçilerin şantiye dışarısına çıkış yapmaları yasaklandı.

ÖNCE İSTİFA, SONRA KARANTİNA

İşçilerin, salgın koşullarında 3 bin kişinin aynı alanda çalışmasının büyük bir sağlık riski taşıdığına yönelik tepkilerini dikkate almayan firma, ücretli izin talebine de kulak tıkıyor.

Şantiye dışına çıkış yapmak isteyen işçilerin sigorta çıkışları verileceği, tekrar şantiye içerisine girmek isterlerse yeniden giriş yapılacağı ve bu doğrultuda 14 gün karantinada kalacakları bilgisine ulaşıldı.

İşe giriş yapmak isteyen işçilere ise karantina sürecinde farklı renkte yelek verilecek.

KARANTİNA KOĞUŞLARINDA SICAK SU YOK

Karantina için ayrılan koğuşlarda ise sıcak su ve ısınma problemleri devam ediyor.

İşçilerin şantiye içerisinde salgınla ilgili tedirginlikleri devam ederken, alınan karar sonrası en az 50 işçinin işten ayrıldığı öğrenildi.

Firma kısa süre önce 55 yaş üstü çalışanları ücretsiz izne veya zorla istifaya zorlamıştı.