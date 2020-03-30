TAI çalışanlarına zorunlu yıllık izin dayatması

TAI (TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), 29 Mart tarihinde İcra Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar kapsamında, çalışanlarına dönüşümlü olarak, gruplar halinde ikişer haftalık zorunlu yıllık izin kullandırılacağını iletti.
Yapılan bilgilendirmede, "30 Mart Pazartesi başlayacak ve üretimimizi aksatmayacak şekilde çalışanlarımızın iki ayrı grup olarak çalışılmasına karar verilmiştir" denildi.
İlk grup çalışan ofis çalışmasına devam ederken diğer grubun 14 gün süresince evde izole şekilde kalması uyarısı yapılırken, 2020 izinlerinin bitmesi halinde 2021 yılı izinlerinden mahsuben kullanılmaya devam edileceği söylendi.
"Normal sürece geçilmesi halinde ise fazla mesai ya da başka çözümlerle telafi imkanı sağlanacaktır" denildi.