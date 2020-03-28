Patronların fırsatçılığı bitmiyor: Klimasan’da ücretsiz izin dayatması

Manisa’da bulunan ve 2 binden fazla işçinin çalıştığı Klimasan’da işçiler zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor.

Yeni koronavirüs kaynaklı pandemi nedeniyle patronların fırsatçılığı sürüyor. 2 binin üzerinde işçinin çalıştığı ve ticari tip soğutucu üreten Klimasan’da geçtiğimiz hafta iyileştirilmeyen çalışma koşullarına rağmen üretim devam ettirilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bir ihbara göre, bu kez tüm çalışanlara gelen yazı ile “geçici kadroların bir bölümü” ücretsiz izne çıkarıldı. Uzaktan çalışmaya devam edenlere ise haftada 3 gün “zorunlu yıllık izin” verildi.

Öte yandan fabrikada çalışanlar yıllık izni olmayanların bulunduğunu, çalışanların bazılarının yıllık iznininse kısa sürede biteceğini ve mecburen onların da ücretsiz izne çıkarılacağını söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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