Sağlık emekçileri halkın sağlığını koruyor: İzmir'de şüpheli hastaların izolasyon alanı genişletildi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 nolu servisinde koronavirüs şüphesiyle yatan hastalara tek bir izolasyon odası ayrılması, risk taşıyacağı gerekçesiyle sağlık emekçilerinin tepkisini çekince hastane yönetimi bu alanı genişletmek zorunda kaldı.

Patronların Ensesindeyiz'e gelen bir ihbara göre Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 nolu servisinde hastane yönetimi tarafından servisin içinde yeni koronavirüs (KOVİD-19) şüpheli hastalar için bir tek odanın izolasyon amaçlı ayrılmasına karar verildi.

Bu duruma itiraz eden servis çalışanı sağlık emekçileri, servis içindeki bir odanın serviste kalan diğer hastalar ve çalışanlar için risk teşkil edeceğini ve izolasyon için tüm bir servisin ayrılması gerektiğini belirtti.

Sağlık emekçilerinin yönelttiği bu itiraz sonucunda hastane yönetimi geri adım atarak izolasyon alanını genişletmek zorunda kaldı.