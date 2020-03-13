TKP: Korku imparatorluğuna teslim olmayalım

TKP'nin Sesi'nde bugün koronavirüs paniğine dikkat çekildi. Programda panik havasının toplumsal eşitsizliklerden beslendiği, buna karşı halkın örgütlülüğüne ve dayanışmasına olan ihtiyaca dikkat çekildi.

Salı gecesi Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de tespit edilen ilk yeni koronavirüs vakasını açıklaması ile birlikte panik havası yayılmaya başladı.

Çarşamba günü, basına marketlerde tükenen hijyen ve gıda malzemesi haberleri düşmeye başladı.

Özellikle büyük kentlerde, gelir durumu görece iyi nüfus grip salgını olasılığına karşı çareyi stok yapmakta buldu.

Kolonya ve makarna tezgahlarının nasıl boşaldığına dair fotoğraflar basına ve sosyal medyaya düşmeye başladı.

TKP'nin Sesi'nde bugün, bu panik havasının toplumsal eşitsizliklerden beslendiği vurgulanırken halkın örgütlülüğüne ve dayanışmasına olan ihtiyacın arttığının altı çiziliyor.

