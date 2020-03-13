Sağlık Bakanı açıkladı: Bir koronavirüs vakası daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir koronavirüs vakasının daha ortaya çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Koca, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ilişkin "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" dedi.