TKP'nin Sesi'nde bugün: Virüslere karşı tam bağışıklık için kamucu sağlık sistemi

TKP'nin Sesi'nde bugün yeni koronavirüsün yayılmasını engellemek için iktidarın alması gereken önlemlere değinilirken halkın alabileceği kişisel önlemlere dair de bilgiler veriliyor.

Uzun zamandır virüs haritasında temiz görünen ülkemizde, konuya ilişkin tartışmalar önceki gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama ile son buldu. Bakan coronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hasta hakları ve mahremiyet gerekçesiyle başka bir bir bilgi verilmezken kısa sürede vakanın İstanbul’da ortaya çıktığı basına sızdı.

TKP'nin Sesi'nde bugün virüsün yayılmasını engellemek için iktidarın alması gereken önlemlere değinilirken halkın alabileceği kişisel önlemlere dair de bilgiler veriliyor.