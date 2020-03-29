Türk Telekom ATS çalışanları ev ev geziyor

Türk Telekom ATS Saha teknikte çalışmakta olan işçiler ev ev gezdiriliyor. Kurumun yeteri kadar önlem almadığını aktaran işçilerin hem kendisi, hem aileleri tedirgin. İşçilerden birinin hastalığa yakalandığı, buna rağmen önlemlerde bir değişiklik olmadığı öne sürüldü.

Türk Telekom ATS Saha teknikte çalışmakta olan işçiler, koronavirüs karşısında endişeli.

Reklamlarda anlatılanın aksine çalışanlar için Türk Telekom'un hiç bir önlem almadığını belirten işçiler, ''Ev ev geziyoruz, kaderimize terk edilmiş durumdayız'' dedi.

İstanbul/Bakırköy çalışan ATS teknik ekibleri geçenlerde bir aboneye internet arızasına gittiklerini ve abonenin modem arızası olduğunu, modemi Türk Telekom Müdürlüğü'nden alabileceğini söyledi. Abone ise yurtdışından bir hafta önce gelmiş olduğunu ve gözlem altında bulunduğunu, dışarı çıkamadığını söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na durumu aktaran çalışan şunları söyledi:

"Bu durumdan sonra otomatik olarak ekip arkadaşlarımızın karantinaya alındığını öğrendik. Hiç bir önlem alınmadı. 1 hafta belirli personeller çalıştı. Bir sonraki hafta başka bir ekip çalışacak. Kurumun kendilerince aldığı tedbir bu. Biz evlere bağlantı arızaya giden ekipler olarak, gerek taşeron firmada çalışan ATS teknik ekiplerimiz dahil koruyucu malzeme, maske eldiven dezenfektan verildi. Ama kısıtlı verilen maske eldiven ve kolonyalarımız bittiğinde daha 2 gün önce vermiştim gibi tepkiler veriyor yöneticilerimiz. Taşeron firmadan çalışan arkadaşlarımızın abonelere gittiğimiz elbiseler eve gittiğimiz elbiseler aynı. Hem abone hem biz çalışanlar risk altındayız. Buna karşın kurum tedbir olarak ofisleri kapattı. Çağrı merkezinden alınan başvurular ATS saha ekiplerini daha da zora soktu. Daha fazla işyükünün altında bıraktı. Ancak Türk Telekom hiç bir tedbir almış değil. 'Siz tedbirinizi alın evde kalın. Saha ekiplerimiz gerekirse virüse sokar hasta ederiz, internetinizi bağlarız diyor' Türk Telekom."

Türk Telekom 2019'da yüzde 15.8 büyüme ile 23,7 milyar TL kazananmıştı.

İşçiler gerek sahada çalışan tüm işçilerin, gerekse ailelerin tedirgin olduğunu belirtti.

Türk Telekom aynı zamanda her gittiği evde aboneye tahüütname imzalatıyor.

Abonede virüs olursa ve saha ekiplerine bulaşırsa kurum sorumluluğu aboneye yüklüyor ve bundan da kendini sıyırıyor. Taahhütname şu şekilde: