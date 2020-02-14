Türk Telekom kâr rekoru açıkladı: Rekoru bir de işçilerden dinleyin...

AKP'nin özelleştirerek Suudilere sattığı Türk Telekom, şirket eliyle batırılmış, kurumu geçtiğimiz yıl bankalar devralmıştı. O günden bu yana işçi çıkarma ve soygun haberleriyle gündeme gelen Türk Telekom, 2019'u rekor kârla kapattığını açıkladı. Telekom'un rekor kârının arkasında neler olduğunu bir Telekom işçisi soL'a anlattı.

AKP tarafından özelleştiren Türk Telekom, 2005 yılında Suudi Oger'e satılmıştı.

O dönem yaklaşık 70 bin çalışanı olan Türk Telekom, özelleştirme sonrası işten çıkarmalarla işçi sayısını 30 binlere kadar düşürmüştü.

Önce büyük bir işçi kıyımına imza atan Oger, daha sonra neredeyse özelleştirme bedeline eşit bir banka kredisi çekmiş (yaklaşık 5 milyar dolar), bu krediye karşılık da Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55'lik hisseyi teminat göstermişti.

Kredi taksitlerini ödemeyen Türk Telekom'un hisseleri daha sonra Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından devralınmıştı.

Bu bankalar eliyle de yapılan ilk iş, işçileri işten çıkarmak, haklarını kısıtlamak oldu.

Bu kapsamda Türk Telekom, geçtiğimiz yıl bine yakın işçiyi işten çıkardı.

İşte bu "maceralı" şirketin CEO'su geçtiğimiz yılın kâr tablosunu açıkladı.

"Bu başarılı sonuçların ortaya çıkmasında en büyük payı olan siz çalışma arkadaşlarıma teşekkürler" diyen Telekom CEO'su Ümit Önal'ın görmezden geldiği ise, kârların işçilere dönük mobbing, düşük maaş ve artan iş yükü üzerine kurulu olduğu.

NASIL KÂR AÇIKLADI?

Telekom'da uzun yıllardır çalışan bir işçi, açıklanan kâr rakamlarının arka planını soL'a anlattı.

Geçtiğimiz yıl birçok arkadaşının işten çıkarıldığını belirten Türk Telekom işçisi, "İşten çıkarma dışında en yaygın olan uygumalardan biri de 'teşvikli' işten çıkarma, emekli etme" dedi.

İşçilere "sana 5 maaş daha vereceğiz, 7 maaş daha vereceğiz" denilerek işten çıkması yönünde baskı yapıldığını aktaran işçi, "Bunun nedeni de eski çalışanların sahip olduğu haklardan kurtulmak istemeleri" diye konuştu.

İşten çıkarılan bu işçilerin yerine İŞKUR üzerinden devletin parasını ödediği işçilerin işe alındığını, 8 ay sonra bunlardan bir kısmının da asgari ücretle işe başlatıldığını aktaran işçi "Böylece daha az maaş ve daha çok sömürüyle kâr açıklıyorlar. İşçilerin kazanılmış hakları tasfiye ediliyor, yerine açlık sınırında maaşlarla işçi çalıştırılıyor" ifadesini kullandı.

İşten çıkarmalar sonrası üzerlerindeki iş yükünün de çok arttığını kaydeden işçi, eskisine göre çok daha fazla şeye koşturmak zorunda kaldıklarını, işin çok daha fazla yıpratıcı hale geldiğini dile getirdi.

Bu iş yüküne bir de mobbingin eklendiğini vurgulayan Telekom işçisi, "Sürekli satış baskısı var üzerimizde. Herkesi abone yapman, bir şeyler satman isteniyor. Bunun için çok yüksek kotalar konuyor. Bu kotaların altında kaldığınızda ise sizi tazminatsız işten çıkarma hakkına bile sahip oluyorlar. İşçiler 4 ayrı kategoride sıralanıyor. Bu kategorilerden D'deyseniz eğer, kotanın altında kalmışsınız ve işten çıkarılabilirsiniz anlamına geliyor. A kategorisindeyseniz eğer yüksek maaş zammı alıyorsunuz ama burada yer almak kotalar nedeniyle çok çok zor" diye konuştu.