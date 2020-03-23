Korona önlemleri çağrı merkezi emekçilerine ek mesai yükledi

Çağrı merkezlerinde sağlıksız koşullarda çalıştırılan işçiler, şimdi de yeni bir sözleşme imzalatılarak evde çalışmaya zorlanıyor. Sözleşme işçileri korumaktan çok mesailerin artmasına neden oluyor.

İş Bankası İştiraki olan Erişim Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi, koronavirüs önlemi olarak çalışanlarını evden çalışmaya geçiriyor ve buna uygun olarak her işçiye yeni sözleşme imzalatıyor.

Çalışanlar iş yeri kalabalık diye evden çalışmak istiyor ancak evden çalışmanın saatleri çok esnek. Evde mesai saatleri değişmiş durumda ve esnek çalışma saatleri var. Teknik hata nedeniyle çalışılamazsa bu geçen zaman mesaiye ekleniyor.

Bu tür uygulamalar nedeniyle çağrı merkezi çalışanlarının sağlığını korumak için evden çalışmaya geçilmesi, çalışanlara daha çok mesaiye olarak dönüyor.

Yeni imzalatılan sözleşmede en çok dikkat çeken madde ise çalışma sırasında şirketle ilgili internet ortamlarında, sosyal medyada, diğer medyada bilgi ya da görüş açıklamama sözü. Çağrı merkezi, geçtiğimiz günlerde Vodafone’a bağlı Comdata çağrı merkezinin bir müşteri hizmetleri çalışanının sosyal medyada çalışma şartlarını teşhir etmesinden ders çıkartmış olacak ki, yeni sözleşmeye sosyal medya sınırlaması getirilen bir madde eklenmiş.