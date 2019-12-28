Sovyet tiyatrosunun önemli isimlerinden Galina Volchek yaşamını yitirdi

Moskova Sovremennik Tiyatrosu, SSCB tiyatrosunun simgelerinden Galina Volchek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
86 yaşındaki Volchek, üç gün önce zatürre teşhisiyle Moskova'da hastaneye kaldırılmıştı.
1956’da bir grup arkadaşıyla kurduğu Sovremennik Tiyatrosu’na büyük emek veren sanatçı, aynı zamanda SSCB yıllarında rol aldığı filmlerle de ün kazanmıştı.
Volchek, ünlü Sovremennik Tiyatrosu’nun 1972’den beri sanat yönetmeniydi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Medvedev, sanatçının ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Volchek’in cenazesinin Moskova’da Nâzım Hikmet’in de yattığı Novodeviçi Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.