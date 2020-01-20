SOHR: Türkiye destekli 2 bin 400 Suriyeli savaşçı Libya'da

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli savaşçının bulunduğunu iddia etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların bulunduğuna dair yeni bir iddiada bulundu.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, SOHR, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen 2 bin 400 kadar Suriyeli savaşçının bulunduğunu, yaklaşık bin 700 milisin de şu anda Türkiye'de eğitim aldığını ileri sürdü.

Açıklamada, söz konusu Suriyeli savaşçıların bir süredir Türkiye ve ittifak kurduğu gruplar tarafından kontrol edilen Afrin bölgesinden geldikleri belirtildi.

Al Monitor'da da Türkiye'nin Libya'ya şu ana kadar 80 asker yolladığı haberi yer aldı.