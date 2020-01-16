'Libya'ya gönderilen cihatçılara 2 bin dolar maaş ve vatandaşlık verilecek' iddiasına ilişkin açıklama

AKP'nin Türkiye üzerinden Libya'ya gönderilen ÖSO üyesi cihatçılara 2 bin dolar maaş ve vatandaşlık sözü verdiği iddiasına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ÖSO üyelerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasına ilişkin konuştu.

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Çavuşoğlu, ÖSO üyelerinin Libya'da para ve Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya, "Tamamen gerçek dışı" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, "İddiaların hiçbiri doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp gündeme getirmesi doğru değil" ifadesini kullandı.