Irak’ta parlamento olağanüstü oturuma çağırıldı: ABD askeri varlığının koşullarını ihlal etti

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İran Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak milis komutanı Mehdi El-Mühendis'e yönelik ABD’nin tertiplediği suikasti kınadı ve saldırının Irak'ta savaşa yol açacak bir ihlal olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, ABD’nin Irak'ta düzenlediği hava saldırısında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesini kınadı.

Başbakan Mehdi, Bağdat havalimanına yapılan hava saldırısını Irak'a yönelik bir saldırganlık ve Irak’ta, bölgede ve dünyada savaşa yol açacak egemenlik ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Başbakan saldırıyla, ABD'nin Irak'taki askeri varlığının koşullarını da ihlal ettiğini ve Irak'ın güvenliğini ve egemenliğini koruyan bir mevzuatla karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, parlamentoyu olağanüstü bir oturumda toplanmaya çağırdı.

