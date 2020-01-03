Iraklı liderden Süleymani sonrası açıklama: Orduma hazır olma emri verdim

Iraklı Şii siyasetçi ve din adamı Mukteda es-Sadr, ABD’nin bugün sabaha karşı İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik suikast düzenlemesi üzerine “Mehdi ordusuna hazır olma talimatı verdim. Süleymani’nin hedef alınması devrim ruhunun hedef alınmasıdır.” dedi.
ABD karşıtı Sadr, İran’ın Irak’taki varlığına yönelik muhalefetiyle biliniyor.
Sadr, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Irak’ı bombalamasının ardından ABD birliklerine karşı İran destekli rakiplerle çalışmaya istekli olduğunu söylemişti.