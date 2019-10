Graham, Trump’ı tebrik etti

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına en şiddetli muhalefeti gösteren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ı ‘Suriye’deki savaş suçları ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye yönelik felç edici yaptırımlar uygulanması Kongre’yle birlikte çalışma kararından” dolayı tebrik etti.

Graham'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar!"

''Türkiye'nin hareketleri sadece IŞİD'e, İran'a ve Rusya'ya yarar sağlayacaktır. Ayrıca, İsrail için bir kabus yaratıyor.

Türkiye, iyi bir NATO müttefiki gibi davranmıyor.''

Good decision by President @realDonaldTrump to work with Congress to impose crippling sanctions against Turkeys outrageous aggression/war crimes in Syria.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019