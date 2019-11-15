Bolivya'da MAS parlamentoyu geri aldı

Bolivya'da darbenin ardından meclisten uzaklaştırılan MAS milletvekilleri, mecliste tekrardan üstünlüğü sağladı. MAS'ın tekrardan seçim komisyonu hazırlaması bekleniyor.

Bolivya'da Evo Morales'in partisi Sosyalizm'e Doğru Hareket (MAS), mecliste tekrardan üstünlüğü elde etti. MAS'ın tekrardan meclise girmesiyle yeni bir meclis başkanının seçimi gerçekleşti.

Önceki Meclis Başkanı Adriana Salvatierra, darbenin ikinci günü meclise girmeye çalışırken cuntacı askerlerin saldırısına uğramıştı. MAS üyelerinin meclise girmesinin engellenmesi üzerine Salvatierra istifasını açıklamıştı. Bugün darbeden beri MAS üyelerinin meclise ilk girişi gerçekleşti. Yeni meclis başkanı olarak MAS üyesi Eva Copa seçildi. MAS meclisin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

YENİ SEÇİM KURULU

Bolivya Anayasası'na göre Devlet Başkanlığı görevi artık Eva Copa'dayken kendi kendini başkan ilan eden Jeanine Añez'in herhangi bir yetkisi bulunmuyor.

Eva Copa, meclis başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, yeni seçimleri bir an önce gerçekleştirme amacıyla ve daha da önemlisi demokrasiyi korumak amacıyla muhalefet partileriyle bir uzlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

MAS milletvekillerinin demeçlerine göre şimdilik bir tarih belirtilmemiş olsa da meclisin bir sonraki adımının yeni bir seçim kurulu kurmak ve seçimlerin gerçekleşmesini sağlamak olması bekleniyor.

Añez'in İletişim Başkanı Roxana Lizarraga'nın, "Halkı isyana teşvik eden yabancı ve Bolivyalı gazetecileri tespit ettik. Onları tutuklamak için harekete geçeceğiz" dediği bildirildi. Önceki seçim kurulu üyeleri darbenin ardından Añez'in talimatıyla tutuklanmıştı.