Arjantin kürtajı yasallaştırmak için adım atacak

Arjantin Cumhurbaşkanı, kürtajı yasaklayan kanunu kaldırmak için girişimde bulunacağını açıkladı. Ülkede kürtajın yasak olmasından dolayı dar gelirli kadınlar merdiven altı tesislerde yaptırdıkları işlemlerden dolayı kalıcı sakatlıklar ve hatta ölümle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Avrupa gezisi kapsamında dün Fransa'da yaptığı açıklamada, hükümetin kürtajı suç ilan eden yasayı kaldırmak için bir proje hazırladığını söyledi.

Paris'te konuşan Fernandez "Kürtajın kriminalizasyonunu sona erdirecek ve herhangi bir kamu merkezinde kürtaj yapılmasına izin verecek bir yasa geçireceğim" dedi.

Paris’te üniversite öğrencilerine yönelik yapılan panelde konuşan Fernandez, "Bir kadının kürtaj yaptırması gerektiği halde ekonomik imkanının olmaması ve bundan dolayı kendisinin zarar görmesine veya ölmesine neden olan bir şifacının elinde kalması gerçeğine vicdanım el vermiyor” dedi.

Arjantin'de kürtaj bir suç olarak tanımlanıyor. Fernandez, kürtajın merdiven altı tesislerde yapılmasını kastederek “Hepimiz bunun olduğunu biliyoruz” dedi. Arjantin Cumhurbaşkanı en büyük sorunun, tüm kürtajların gizli hale gelmesi ve bu nedenle kadın yaşamı ve sağlığı için riskin artması olduğunu söyledi.

KÜRTAJDA YOKSUL-ZENGİN EŞİTSİZLİĞİ

Kürtaj olan kişinin sosyal sınıfına göre sorunun boyutunun değiştiğini dile getiren Fernandez, “Eğer bir üst sınıftan geliyorsa, bunu yeterli koşullarda, uygun koşullarda yapacak ve tıbbi rapor kendiliğinden düşük olduğunu ve sağlığının garanti edileceğini söyleyecektir. Ancak, mali durumu iyi olmayan bir kadın gerçek bir tehlike altındadır" dedi.

SORUN SINIFSAL

"Kürtaj sorunu ve riskleri sosyal sınıfa bağlıdır. Mali durumu iyi olmayan bir kadının hayatını tehlikeye atamayız. Kürtajı suç olmaktan çıkaracak bir yasa göndereceğim" diyen Fernandez, “Hem kendi bedeni üzerinde bir hakkı olduğunu beyan eden kadına hem de Tanrı'nın bunu yapmasına izin vermediğini hisseden kadına saygı göstermeliyiz. Ve kürtajın yasallaşması bunun zorunlu kılındığı anlamına gelmez. Eğer birisi yine de Tanrı'nın bunu yapmasına izin vermediğini düşünüyorsa, bunu yapmayabilir, buna saygı gösterelim ve diğerlerine de saygı gösterelim" şeklinde konuştu.

ARJANTİN’DE YOKSULLUK KADINLARI ÖLDÜRÜYOR

Mevcut Arjantin yasalarına göre, annenin hayatının tehlikede olduğu ya da hamileliğin tecavüz sonucu olduğu durumlar dışında kürtaj yaptırmak suç. Bu durum özellikle genç kadınları istenmeyen gebelikleri önlemek için merdiven altı kürtaj tesislerine yönlendiriyor.

Merdiven altı tesislerse oldukça maliyetli, genelde yoksul kadınlar tarafından kullanılan tesislerde kapılan enfeksiyonlardan dolayı her yıl onlarca kadın yaşamını yitiriyor. 2001 ve 2017 arasında Arjantin’de en az 1159 kadın yasadışı kürtaj yaptırdıktan sonra yaşamını yitirdi. Zengin kadınlarsa özel hastanelerde iyi koşullarda yaptırdıkları kürtaj işlemini hasta kayıtlarına “doğal yollar sonucu düşük” gibi yazdırabilme imkanına sahip.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'na ait verilere göre her yıl kürtaj sonucu ölen kadın sayısı

ARJANTİN'DE HER YIL EN AZ 350 BİN YASADIŞI KÜRTAJ GERÇEKLEŞİYOR

Geçen ay boyunca Arjantin’de kadınlar kürtaj hakkı için büyük çapta eylemler düzenledi. Sağlık Bakanlığı tahminlerine göre her yıl Arjantin'de en az 350 bin yasadışı kürtaj gerçekleşiyor.

