Almanya’dan Suriye'de ‘uluslararası güvenlik bölgesi’ önerisi

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Suriye-Türkiye sınırında ‘uluslararası güvenlik bölgesi’ kurulması önerisinde bulunacaklarını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye ile Türkiye sınırında uluslararası olarak kontrol edilen bir “güvenlik bölgesi” kurulmasını önereceğini açıkladı.

Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Kramp-Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de onayladığını söylediği öneriyi bu hafta NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda sunacağını söyledi.

Avrupalı devletlerin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yönelik harekatına karşı çok edilgen kaldıklarını söyleyen Alman bakan, sorunun çözümünün “uluslararası olarak kontrol edilen Türkiye ve Rusya’nın da dahil edildiği bir güvenlik bölgesinin yaratılması” olduğunu öne sürdü.

Kramp-Karrenbauer sözkonusu bölgede “teröre ve IŞİD teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi” ve “Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmeyi” hedeflediklerini belirtti.