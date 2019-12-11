TKP: Halk gericilerden gerici, sömürücülerden sömürücü beğenmek zorunda değil

TKP'nin Sesi'nde bugün Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin 'umut' gibi sunulmaya çalışılması masaya yatırıldı.

Bu hafta Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin AKP’ye karşı AKP içinden çare üretme çabaları gündeme yeniden yerleşti.

Halkın AKP’ye karşı AKP içinden bir çözüme ikna edilmeye çalışılmasına karşı düzenin iyileştirilemeyeceğini, bu yüzden sosyalizmin hedeflenmesi gerektiğini söyleyenler de bir yandan örgütleniyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, AKP’nin gerici rolü ile uzlaşan düzen muhalefetinin iktidardan rol çalmaktan başka bir iş yapmadığı vurgulanırken, iktidarın neyi temsil ettiği ve neden alaşağı edilmesi gerektiği açıklanıyor.

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-11-aralik-2019-carsamba

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3LQ6hJYou942g6IpA5rpCz

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-11-aralık-2019-çarşamba/id1472013604?i=1000459260923&l=tr