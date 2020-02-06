AKP'den İlker Başbuğ açıklaması: Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin 2009'da Meclis'ten geçirilen düzenlemenin araştırılması önerisiyle ilgili yarın suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ"nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyusunda bulunacak. Bu siyaseti aşağılayan açıklamalarını daha önce de görmüştük" dedi.

Çelik düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine "TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız buna güçlü karşılık verecekler" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Çelik "Hem milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygıdan bahsedeceksiniz, hem de yüce milletimizi temsil eden Meclis'e dil uzatacaksınız. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri adınaymış gibi konuşacaksınız. Bu saygısızlıktır. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Kimse Türk Silahlı Kuvvetleri adına böyle bir açıklama yapamaz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da AKP'li vekillere İlker Başbuğ'a dava açmaları talimatı vermişti.

Başbuğ bugün yaptığı açıklamada "O günlerde 'FETÖ tehdidi bugün bize, yarın size' diye siyasi iktidarı uyaran bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir" demişti.

İlker Başbuğ, geçen hafta Haber Global'de konuk olduğu programda; 26 Haziran 2009'da TBMM'den geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.

