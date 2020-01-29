Erdoğan'ı uyardım: Bugün bize yarın size

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, '2008-2010 sürecinde ben ‘Bugün bizsek hedef yarın siz olacaksınız' dedim. Daha ne diyebilirim ki, daha nasıl uyarıda bulunabilirdim' açıklamasında bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Haber Global Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

İlker Başbuğ, “2008-2010 sürecinde ben ‘Bugün bizsek hedef yarın siz olacaksınız’ dedim. Daha ne diyebilirim ki daha nasıl uyarıda bulunabilirdim” açıklamasında bulundu.

Başbuğ'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

Genelkurmay başkanlığı görevine geldiğimde birincisi aklımızdaki PKK'ya yönelik hedeflerdi. İkincisi ise Gülen örgütünün TSK içinde de endişe edilir bir boyuta geldiğinin farkındaydım. Bunların göreve geldiğimde ismen tespit edilmesinde elimde buna dair bilgi yoktu. Olsaydı silahlı kuvvetlerden ilişiğini keserdik.

28 Ağustos 2008 devir teslim döneminde söylediğim bugün "Toplumun bir kesimi yeni bir kültürel kimlik ortaya çıkarılmasından rahatsız. Bu endişeyi ciddiye almak lazım". Toplumsal huzur için bu zorunluluktur.

Ekonomik güce erişmişse kadrolaşarak devletin çeşitli organlarına yerleşmişse bunun ileride siyasi güç olması kaçınılmazdır.

Karşımızda sosyal bir olay var. Sosyal olan olaya bilimsel yaklaşarak sonuç alabiliriz. Ne yazık ki bunu hükümetler yapamadı. Geçmişte hatalar oldu. 12 Eylül 1980 askeri müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir "türban" meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takmaması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. Dönemin başbakanın eşi GATA'ya alınmaması mezuniyet törenlerine alınmaması yanlıştı. Bu olaylar ne kadar yanlışsa şuan ilkokul çocuklarının türban takması da o kadar yanlış. Bu yanlışa kimse ses çıkarmıyor.

DÖNEMİN BAŞBAKAN'I ERDOĞAN'I UYARDIM: BUGÜN BİZE YARIN SİZE

2008-2010 sürecinde ben "Bugün bizsek hedef yarın siz olacaksınız" dedim. Daha ne diyebilirim ki daha nasıl uyarıda bulunabilirdim. O zaman Başbakan Erdoğan'a "Bugün bize yarın size" cümlesine ilişkin bir gazetecinin sorusuna Erdoğan "İlker Paşanın görevde olduğu sürede söylediği bir şey vardı o da Bugün bize yarın size. Ben de bugün buna size söyleyeyim. İlker Paşa'nın bu sözleri manidardır" dedi. Bunları Erdoğan söyledi.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMASI

'FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım.

'26 HAZİRAN 2009'DAKİ KANUN TEKLİFİNİ GETİRENLER ARAŞTIRILSIN'

26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor.

Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada "AK Parti ile cemaati bitirme planı" algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da "FETÖ ile mücadele edicem" dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen 'FETÖ' ile ilgili bu araştırılsın.