Zelenskiy'den anlaşma şartı: Üçüncü taraflarca güvenceye alınmalı, referanduma gidilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çevrimiçi olarak Rus muhalif gazetecilerle 90 dakikalık bir söyleşi yaptı.

Söyleşinin ardından Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) sözkonusuysa videonun yayınlanmaması konusunda uyarı yayınlandı. Rusya Başsavcılık Ofisi de sözkonusu mülakatın içeriğine ilişkin olarak "geniş Rus karşıtı propaganda ve yanlış bilgi bağlamında" hukuki değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy Rusya’da yayın yapan muhalif medya kuruluşları Meduza Genel Yayın Yönetmeni İvan Kolpakov, Dozhd TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Novaya Gazetesi yazarı Mikhail Zygar ve gazeteci Vladimir Slovyov’un sorularını yanıtladı.

'Tarafsızlık statüsünü kabul etmeye hazırız ama...'

The Guardian'da yer alan habere göre 90 dakika süren söyleşide Zelenskiy Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasının bir parçası olarak "tarafsızlık statüsünü" kabul etmeye hazır olduğunu ancak bunun üçüncü taraflarca garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini öne sürdü. Soruları Rusça olarak yanıtlayan Zelenskiy "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, devletin nükleer-olmayan statüsü. Bunlar için ilerlemeye hazırız" dedi.

Ukrayna'da Rusça'nın kullanımına ilişkin görüştüklerini söyleyen Zelenskiy Ukrayna'nın silahsızlandırılmasına yönelik Rusya'nın talebini ise reddettiklerini kaydetti.

İHA'nın aktardığına göre Rusya’nın, Ukrayna için sunduğu 6 maddelik teklifle ilgili daha önce referanduma gidebileceklerini söyleyen Zelenskiy’e, Rus gazeteci Zygar ülkeden ayrılan mültecilerin referanduma katılıp katılmayacağı ile ilgili soru yöneltti.

'Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar'

Zelenskiy, “Yurtdışında sandıklarımız var. Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu sandıklar kullanılıyor. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak ayrılan Ukraynalıların yüzde 90’ı Rus askerlerinin çekildikleri gün dönmek istiyor. Zaten erkeklerin hiçbiri bir yere gitmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar gitti. Bu nedenle Başkan Putin ile bir anlaşma yapmalıyız. Askerlerimiz ortadaysa garantörler hiçbir şeyi imzalamaz. Johnson, Biden, Erdoğan, Duda? Asker olursa kim oturup konuşacak? Bu nedenle kanuni değişiklik yapılmasına gerek yok. Rus tarafı önce kanunu değiştirin sonra tankları çekelim diyor. Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor. Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar” dedi.

'Askerler varken referandum yapılmaz'

Referandumda Rusya aleyhinde karar çıkması durumunda bunun nasıl karşılanacağı sorusuna karşılık ise Zelenskiy, “Asker varken referandum yapılmaz. Ülke topraklarında herhangi bir yasal dayanağı olmayan birlik veya silahlı yasadışı oluşumlar veya başka bir devletin yasal oluşumları varsa, hiç kimse referandumun sonuçlarını saymayacaktır. Bu imkansız. Kırım’da olan da budur. Niye? Çünkü orada askerler vardı” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Rusya’nın Ukrayna’ya girmemesi halinde Ukrayna’nın Donbass’a gireceği yönündeki istihbarat belgelerinin hatırlatılması üzerine Zelenskiy, “Bu bir çeşit sahte belge. Tabii ki böyle bir plan yoktu" dedi.

Zelenskiy, “Bizde nükleer silahlar, kimyasal biyolaboratuvarlar ve kimyasal silahlar yok. Çok isteriz ama bizde bunlar yok” ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile yapılan söyleşinin ardından bir uyarı yayımlayan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) röportajların yayınlanmamasını istedi. Yapılan açıklamada “Yabancı ajan olarak hareket eden bazı medya kuruluşları da dahil olmak üzere bir dizi Rus medya kuruluşları Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile röportaj yaptı. Roskomnadzor, Rus medya kuruluşlarını bu röportajı yayınlamama konusunda uyarıyor. Röportaj yapan medya kuruluşları hakkında bir inceleme başlatıldı” denildi.